Foreign Policy: На Украине решили организовать "народное сопротивление"
Отмечается, что власти страны хотят сформировать бригады в регионах, крупных городах и столице для защиты флангов армии. Обучением будут заниматься силы специального назначения.
© Flickr / Ministry of Defense of Ukraine
Минобороны Украины начало планировать организацию "народного сопротивления". Эти подразделения создаются для того, чтобы противостоять возможному нападению России, сообщает своим читателям американский журнал Foreign Policy.
Как пишет издание, боеприпасов и вооружения достаточно для обеспечения 150 новых батальонов и подразделений на уровне бригад. Военные структуры планируется создавать в регионах, крупных городах и Киеве для защиты флангов украинской армии. Обучением "народного сопротивления" будут заниматься силы специального назначения.
По данным газеты, военкоматы и другие силовые ведомства ещё не ознакомили с этим планом. Чиновники якобы подчёркивают, что сейчас задач и так хватает: обеспечение командования и управления между регулярными силами и "защитниками территорий", а также создание зон для хранения оружия.
Лайф сообщал, что накануне на Украину было доставлено ещё 300 комплексов Javelin. Это часть третьего пакета военной помощи от Соединённых Штатов общей стоимостью около $200 млн. В этот раз общий вес вооружения и техники составил почти 80 тонн.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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