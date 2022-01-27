Foreign Policy: На Украине решили организовать "народное сопротивление"

Минобороны Украины начало планировать организацию "народного сопротивления". Эти подразделения создаются для того, чтобы противостоять возможному нападению России, сообщает своим читателям американский журнал Foreign Policy.

Как пишет издание, боеприпасов и вооружения достаточно для обеспечения 150 новых батальонов и подразделений на уровне бригад. Военные структуры планируется создавать в регионах, крупных городах и Киеве для защиты флангов украинской армии. Обучением "народного сопротивления" будут заниматься силы специального назначения.

По данным газеты, военкоматы и другие силовые ведомства ещё не ознакомили с этим планом. Чиновники якобы подчёркивают, что сейчас задач и так хватает: обеспечение командования и управления между регулярными силами и "защитниками территорий", а также создание зон для хранения оружия.