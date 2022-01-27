Переброска российских истребителей Су-35С в Белоруссию завершилась

Прибытие российских Су-35С в Белоруссию. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны завершило переброску истребителей Су-35С Восточного военного округа в Белоруссию. Они примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства, отметили в Минобороны России.

"Многоцелевые истребители Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование на белорусские аэродромы", — говорится в сообщении министерства.

Путь от аэродрома в Хабаровском крае до Белоруссии составил около восьми тысяч километров. Экипажи совершали две промежуточных посадки в Центральном военном округе.

Теперь экипажи будут знакомиться с маршрутами полётов в воздушном пространстве Белоруссии. Затем она заступят на боевое дежурство в рамках проверки единой системы ПВО Союзного государства. Она пройдёт в два этапа: до 9 февраля проходит передислокация группировок войск, а с 10 по 20 февраля пройдут совместные учения "Союзная решимость — 2022".