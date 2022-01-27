Yonhap: Запущенные КНДР снаряды могли быть ракетами малой дальности
Этот запуск со стороны Северной Кореи стал уже шестым в 2022 году. Японские профильные ведомства не обладают информацией об ущербе.
Фото © ТАСС / Lee Jin-man
Неопознанный снаряд, запущенный Северной Кореей, предположительно, являлся ракетой, он упал за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море, сообщило агентство Kyodo.
Источники в Правительстве Японии сообщают, что сейчас профильные министерства и ведомства занимаются сбором и анализом информации, связанной с этим, уже шестым в 2022 году, запуском со стороны КНДР. Уточняется, что о каком-либо ущербе из-за него на данный момент не известно.
Между тем, как сообщает агентство Yonhap, запущены были два снаряда. По предположению южнокорейского оборонного ведомства, снаряды были ракетами малой дальности. Согласно их информации, пуск был произведён в провинции Хамгён-Намдо.
Ранее Лайф сообщал, что 25 января Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японского моря. Тот запуск стал пятым с начала года. Первые четыре состоялись 5, 11, 14 и 17 января. Ранее постпред США Линда Томас-Гринфилд предложила ввести санкции ООН против КНДР из-за пусков ракет. Пхеньян в ответ пригрозил Вашингтону жёсткими мерами.
Комментариев: 0