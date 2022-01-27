Yonhap: Запущенные КНДР снаряды могли быть ракетами малой дальности

Источники в Правительстве Японии сообщают, что сейчас профильные министерства и ведомства занимаются сбором и анализом информации, связанной с этим, уже шестым в 2022 году, запуском со стороны КНДР. Уточняется, что о каком-либо ущербе из-за него на данный момент не известно.