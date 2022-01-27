Бывшее российское консульство в Тбилиси окрасили в цвета флага Украины

Также на здании была надпись "Слава Украине!" и эмблема НАТО. Во время этого можно было услышать, что звучит гимн Украины. Российское консульство не работает в Грузии с сентября 2008 года. Сейчас оно называется Секцией российских интересов при Посольстве Швейцарии.