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Бывшее российское консульство в Тбилиси окрасили в цвета флага Украины

На здании показали надпись "Слава Украине!", а также эмблему Североатлантического альянса. Всё это сопровождалось звуками гимна Украины.

27 января, 01:13
<p>© Facebook / <a href="https://www.facebook.com/kuroptev.egor?__cft__%5B0%5D=AZVvS8oLKLNmv-vQn5gT_i9flw7lrn7Z-HnXXgsJAOFQ_ui-6SgGbFS7lAWGpkNQD3v5_vSjiAPv41ErIUyix7AEyRI2yNQBvqlpX-sU5uWXZWPGRixch6SEPR0b01W5-Nk9ZmA6u3cnEPeb6uFzSEPp&__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Egor Kuroptev</a></p>

© Facebook / Egor Kuroptev

На бывшем здании российского консульства в Тбилиси показали флаг Украины. Видео © Facebook / Egor Kuroptev

В грузинской столице здание российского дипломатического представительства с помощью проектора окрасили в цвета украинского флага. Видео и фотографии этого момента разместил грузинский политический эксперт Егор Куроптев.

"Слава Украине!" — на здании секции России в Грузии. Браво, друзья", сказано в посте Куроптева.

Также на здании была надпись "Слава Украине!" и эмблема НАТО. Во время этого можно было услышать, что звучит гимн Украины. Российское консульство не работает в Грузии с сентября 2008 года. Сейчас оно называется Секцией российских интересов при Посольстве Швейцарии.

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А ранее Лайф рассказывал, что на Украине сделали самую большую карту страны из колбасной нарезки. Журналист, однако, назвал кощунством раскладку этого жирного продукта на государственном флаге.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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