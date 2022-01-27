Бывшее российское консульство в Тбилиси окрасили в цвета флага Украины
На здании показали надпись "Слава Украине!", а также эмблему Североатлантического альянса. Всё это сопровождалось звуками гимна Украины.
© Facebook / Egor Kuroptev
На бывшем здании российского консульства в Тбилиси показали флаг Украины. Видео © Facebook / Egor Kuroptev
В грузинской столице здание российского дипломатического представительства с помощью проектора окрасили в цвета украинского флага. Видео и фотографии этого момента разместил грузинский политический эксперт Егор Куроптев.
"Слава Украине!" — на здании секции России в Грузии. Браво, друзья", — сказано в посте Куроптева.
Также на здании была надпись "Слава Украине!" и эмблема НАТО. Во время этого можно было услышать, что звучит гимн Украины. Российское консульство не работает в Грузии с сентября 2008 года. Сейчас оно называется Секцией российских интересов при Посольстве Швейцарии.
А ранее Лайф рассказывал, что на Украине сделали самую большую карту страны из колбасной нарезки. Журналист, однако, назвал кощунством раскладку этого жирного продукта на государственном флаге.
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