Более полутонны "сахалинской" красной икры уничтожили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге уничтожили 567 килограммов "сахалинской" красной икры компании "Персей". Сотрудники местного управления Россельхознадзора обнаружили склад, где продавали продукцию сомнительного качества.

Как пишет astv.ru, который ссылается на сообщение ведомства, благодаря проведённому мониторингу в ФГИС "Меркурий" выяснилось, что икра поставлялась без ветеринарных сопроводительных документов, удостоверяющих её безопасность в ветеринарно-санитарном отношении, без ветеринарно-санитарной экспертизы. Качество и безопасность продукта не были подтверждены.

В отношении фирмы, которая реализовывала продукцию, составлен протокол о нарушении обязательных требований в области ветеринарии, было выдано предписание об уничтожении продукции.