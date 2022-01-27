Эпидемиолог Браунштейн рассказал о плохо распознаваемом варианте "омикрона"

Новую разновидность, или подтип, "омикрона" — BA.2 — тяжелее распознать, чем оригинал — BA.1, предположил специалист Бостонской детской больницы при Гарвардском университете Джон Браунштейн. Он отметил, что обычные тесты на CoViD-19 могут не определить эту версию, но нужно провести дополнительные исследования, чтобы прийти к окончательным выводам.

"Хотя важно понимать, что в семействе "омикронов" есть подлиния, которая потенциально более заразна, но это не обязательно повод для паники", — заявил Браунштейн порталу Abc news.

По словам Браунштейна, BA.1 имеет генетическую особенность, которая позволяет легко классифицировать образец. Новый же подвариант "омикрона" — BA.2 — не обладает этой характеристикой, его сложнее найти. Эту разновидность нового подтипа можно идентифицировать с помощью технологии генетического секвенирования.

Ранее демограф Ракша назвал возможные даты пика заболеваемости "омикроном". Учёный отметил, что сейчас рост распространения этого штамма вируса наблюдается уже почти по всей стране, кроме ряда дальневосточных регионов.