Демограф Ракша назвал возможные даты пика заболеваемости "омикроном"
Учёный отметил, что сейчас рост распространения этого штамма вируса наблюдается уже почти по всей стране, кроме ряда дальневосточных регионов.
© Агентство "Москва" \ Софья Сандурская
В России пик заболеваемости коронавирусом в нынешнюю "омикронную" волну придётся на 5-11 февраля. Такой прогноз дал демограф Алексей Ракша.
"Причём счёт идёт на дни. Сейчас уже почти по всей стране начался рост заболеваемости, кроме Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области", — сказал Ракша в интервью "Ленте.ру".
По его мнению, несмотря на высокие показатели заболеваемости, смертность по сравнению с прежней волной, вызванной штаммом "дельта", будет ниже в несколько раз.
Лайф сообщал, что за последние сутки в России за сутки госпитализировали 12 226 человек с коронавирусом. Число госпитализаций увеличилось в 34 регионах и снизилось в 49. Выздоровело за тот же срок 28 197 пациентов, умерло 657.
Тем временем Минздрав выпустил памятку для россиян на случай заражения ковидом в лёгкой форме. В документе говорится, что в случае положительного результата мазка лечение не требуется вакцинированным менее шести месяцев назад или недавно переболевшим.
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