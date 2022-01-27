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Демограф Ракша назвал возможные даты пика заболеваемости "омикроном"

Учёный отметил, что сейчас рост распространения этого штамма вируса наблюдается уже почти по всей стране, кроме ряда дальневосточных регионов.

26 января, 23:01
<p>© Агентство "Москва" \ Софья Сандурская</p>

© Агентство "Москва" \ Софья Сандурская

В России пик заболеваемости коронавирусом в нынешнюю "омикронную" волну придётся на 5-11 февраля. Такой прогноз дал демограф Алексей Ракша.

"Причём счёт идёт на дни. Сейчас уже почти по всей стране начался рост заболеваемости, кроме Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области", — сказал Ракша в интервью "Ленте.ру".

Более 90% больных коронавирусом в Москве лечатся амбулаторно

Более 90% больных коронавирусом в Москве лечатся амбулаторно

По его мнению, несмотря на высокие показатели заболеваемости, смертность по сравнению с прежней волной, вызванной штаммом "дельта", будет ниже в несколько раз.

Лайф сообщал, что за последние сутки в России за сутки госпитализировали 12 226 человек с коронавирусом. Число госпитализаций увеличилось в 34 регионах и снизилось в 49. Выздоровело за тот же срок 28 197 пациентов, умерло 657.

Тем временем Минздрав выпустил памятку для россиян на случай заражения ковидом в лёгкой форме. В документе говорится, что в случае положительного результата мазка лечение не требуется вакцинированным менее шести месяцев назад или недавно переболевшим.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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