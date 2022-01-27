Демограф Ракша назвал возможные даты пика заболеваемости "омикроном"

В России пик заболеваемости коронавирусом в нынешнюю "омикронную" волну придётся на 5-11 февраля. Такой прогноз дал демограф Алексей Ракша.

"Причём счёт идёт на дни. Сейчас уже почти по всей стране начался рост заболеваемости, кроме Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области", — сказал Ракша в интервью "Ленте.ру".

По его мнению, несмотря на высокие показатели заболеваемости, смертность по сравнению с прежней волной, вызванной штаммом "дельта", будет ниже в несколько раз.

Лайф сообщал, что за последние сутки в России за сутки госпитализировали 12 226 человек с коронавирусом. Число госпитализаций увеличилось в 34 регионах и снизилось в 49. Выздоровело за тот же срок 28 197 пациентов, умерло 657.