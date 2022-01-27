Ушли под лед: Как объяснить серию таинственных смертей на замёрзших водоёмах Россиянка погибла на глазах у семьи, нырнув в прорубь на Крещение. Гулявший под присмотром тёти школьник провалился под лёд и погиб. И это не всё. Мы собрали трагические истории последнего времени. 26 января, 21:40 Фото © Shutterstock

Женщина погибла в крещенской проруби

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40-летняя женщина с головой нырнула в прорубь и на поверхности больше не появилась. Это произошло на глазах у её семьи, в том числе детей. Инструктор по первой помощи Любовь Кулакова полагает, что женщина допустила роковую ошибку: она ныряла в купель по диагонали. Из-за этого её моментально унесло течением, ничего сделать уже было нельзя. Эксперты советуют окунаться только в те проруби, которые оборудованы для этого. Либо же обвязываться верёвкой.

Школьник — сын миллиардера — провалился под лёд

Фото © SHOT

Маленький сын миллиардера Станислава Логунова утонул, провалившись под лёд Невы. Трагедия произошла в Ленинградской области, возле деревни Новосаратовки. Как рассказывает телеграм-канал SHOT, восьмилетние братья-близнецы гуляли с 25-летней тётей по берегу реки. Один из мальчиков провалился под лёд. Когда женщина обернулась на шум, то уже не увидела племянника. Она подбежала ближе, но тоже рухнула в воду. Однако женщине удалось ухватиться за трос и выбраться. Спасатели до сих пор не могут найти тело мальчика — его унесло течением.

Двое рыбаков погибли подо льдом

Зимняя рыбалка. Фото © Shutterstock

Трагедия произошла в Липецкой области. Жители деревни Ярлуково решили отправиться на зимнюю рыбалку. Такое развлечение популярно в населённых пунктах возле реки. Одному из рыбаков было 70 лет, другому — 53 года. Они вышли на тонкий лёд, который не выдержал вес мужчин, и рыбаки упали в воду. Самостоятельно выбраться на сушу они не смогли. В итоге оба мужчины погибли. Спасатели советуют не выходить на лёд в незнакомых местах. Толщина льда должна быть больше семи сантиметров, чтобы выдержать человека.

Трактор с рабочими провалился в реку

В Якутии два человека провалились под лёд и погибли. Трактор алмазодобывающей компании прокладывал трассу. Он выехал на замёрзшую реку Лену. Лёд был достаточно толстым (35–40 сантиметров), но не выдержал многотонной техники. В итоге трактор утонул. Глубина реки в том месте достигает семи метров. Поэтому выбраться рабочим не удалось. Спасатели не смогли обнаружить их тела в кабине трактора. Вероятно, люди пытались выбраться наружу и их снесло течением. Но в ледяной воде человек может продержаться лишь несколько минут. И даже если его вытащат, то он умрёт от переохлаждения.

Мужчина утонул в крещенской купели

Фото © ТАСС / facebook.com / pol.kyivregion

Для полноты картины расскажем историю из соседней Украины. На Крещение мужчина пришёл к купели и пообещал всех научить плавать. Он заявил, что в прошлом был водолазом и прекрасно разбирается в водоёмах. Однако, нырнув в купель, мужчина уже не выплыл. Глубина реки в том месте достигает двух метров. Вероятно, его затянуло под лёд. Как отмечают очевидцы, ныряльщик был изрядно выпившим. Однако никто не стал его отговаривать от ныряния. Спасатели достали тело лишь спустя полтора часа активных поисков в ледяной воде.

Как не провалиться под лёд?

В осенне-весенний период десятки человек гибнут на водоёмах. При этом чаще всего по причине своей же беспечности или халатности. Специалисты давно советуют следовать простым правилам: не пускать на лёд детей, не выходить на водоём в тёмное время суток или в непогоду, не ступать на лёд и не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не купаться в неподготовленных для этого местах, не проверять прочность льда ударом ноги и ни в коем случае не пытаться перейти замёрзший водоём, также не стоит выезжать на лёд на автомобиле. Такие простые правила позволят сохранить вам жизнь.

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