Уханьские учёные заявили о новом потенциально опасном коронавирусе NeoCoV

Учёные из китайского города Ухань, где впервые обнаружили ставший причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2, теперь заявили об обнаружении нового потенциально опасного образца, но в Южно-Африканской Республике.

"Случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей", — сообщается в препринте на bioRxiv.

Специалисты считают, что для взаимодействия с организмом человека вирусу нужна определённая мутация, сейчас он угрожает только летучим мышам. Во многом природа NeoCoV по-прежнему остаётся нераскрытой. Сейчас публикация имеет статус препринта, это означает, что исследование ещё будет проверяться.