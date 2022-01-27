Уханьские учёные заявили о новом потенциально опасном коронавирусе NeoCoV
Есть риск его проникновения в человеческую популяцию. Пока же он грозит только летучим мышам, однако изменения свойств не исключены.
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Учёные из китайского города Ухань, где впервые обнаружили ставший причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2, теперь заявили об обнаружении нового потенциально опасного образца, но в Южно-Африканской Республике.
"Случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей", — сообщается в препринте на bioRxiv.
Специалисты считают, что для взаимодействия с организмом человека вирусу нужна определённая мутация, сейчас он угрожает только летучим мышам. Во многом природа NeoCoV по-прежнему остаётся нераскрытой. Сейчас публикация имеет статус препринта, это означает, что исследование ещё будет проверяться.
Как сообщал ранее Лайф, швейцарский учёный Нейер предупредил о возможном возвращении дельта-штамма ковида. Рассматривая возможные сценарии развития ситуации, вирусолог не исключил и появление новой разновидности инфекции с другими характеристиками, но, когда это произойдёт, неизвестно.
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