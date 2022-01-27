Акушер-гинеколог из Петербурга в 42 года получила чёрный пояс по карате
Доктор помогает женщинам рожать здоровых детей, вовремя выявляя особенности роста и развития плода. А после работы вместе с сыном отправляется в спортивный зал на очередную тренировку.
Анна Закурина. © Петербургский дневник / Александр Глуз
Жительница Санкт-Петербурга Анна Закурина — акушер-гинеколог, она заведует отделением лучевой диагностики в роддоме № 10. Вместе с тем она и профессиональная спортсменка — получила чёрный пояс по карате.
В беседе с газетой "Петербургский дневник" Анна призналась, что в спорт попала благодаря своему сыну. Тогда она случайно нашла школу каратэ-до "Токукай". Сходили на пробное занятие, шестилетнему сыну понравилось, Анне тоже.
"Мне стало хорошо физически, занятия наложили отпечаток на здоровье. Поскольку я в основном врач ультразвуковой диагностики, приходится сидеть в определённом положении, особенно нагружена правая рука, у меня были проблемы со спиной, с рукой. Бывает, что через врача УЗИ проходит по нескольку десятков пациенток за смену. В процессе занятий карате стала гораздо лучше себя чувствовать", — признаётся Анна Закурина.
Она в 42 года добилась получения чёрного пояса и сертификата, выписанного в Японии. Сейчас её сыну уже 15 лет, он оканчивает школу и думает о поступлении в институт — собирается строить дороги. Но на карате с мамой продолжает ходить. И даже признался, что хочет, чтобы его будущая жена была врачом, а дети занимались карате.
А ранее Лайф писал, что 100-летняя Нина Сахарнова из Петербурга рассказала, как стала успешным тикток-блогером. Женщина призналась, что ей нравится отвечать на вопросы подписчиков, которые спрашивают не только о тяжёлых временах блокады Ленинграда, но и в целом о жизни в Советском Союзе. На канал, который ведёт её внучка, подписано более 155 тысяч человек.
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