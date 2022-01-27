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В США несколько человек пострадало при взрыве на химзаводе

Сдетонировал большой резервуар с этилендихлоридом, после чего в небе образовался длинный дымовой шлейф. Идёт расследование.

26 января, 21:22

Пожар в Луизиане после взрыва на химзаводе. Видео © Twitter / Kwitter12085169

В американском штате Луизиана по меньшей мере шесть человек пострадали в результате взрыва на химическом предприятии компании Westlake Chemical. Инцидент произошёл в городе Уэстлейк, сообщает телеканал KPLC со ссылкой на представителя этой компании.

Как отмечается, произошёл мощный взрыв резервуара с этилендихлоридом. После этого в небо поднялся дымовой шлейф, который растянулся на большое расстояние. По предварительным данным, в результате инцидента пострадало шесть человек, пятеро из них были отправлены в больницу.

Масштабный пожар уничтожил химзавод в США, яды могут утечь в Миссисипи

Масштабный пожар уничтожил химзавод в США, яды могут утечь в Миссисипи

Это не первый такой инцидент в Луизиане. Ранее там на другом химзаводе произошла утечка химикатов из-за обрушившихся урагана и пожара.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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