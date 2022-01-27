В США несколько человек пострадало при взрыве на химзаводе

Пожар в Луизиане после взрыва на химзаводе. Видео © Twitter / Kwitter12085169

В американском штате Луизиана по меньшей мере шесть человек пострадали в результате взрыва на химическом предприятии компании Westlake Chemical. Инцидент произошёл в городе Уэстлейк, сообщает телеканал KPLC со ссылкой на представителя этой компании.

Как отмечается, произошёл мощный взрыв резервуара с этилендихлоридом. После этого в небо поднялся дымовой шлейф, который растянулся на большое расстояние. По предварительным данным, в результате инцидента пострадало шесть человек, пятеро из них были отправлены в больницу.