В США несколько человек пострадало при взрыве на химзаводе
Сдетонировал большой резервуар с этилендихлоридом, после чего в небе образовался длинный дымовой шлейф. Идёт расследование.
Пожар в Луизиане после взрыва на химзаводе. Видео © Twitter / Kwitter12085169
В американском штате Луизиана по меньшей мере шесть человек пострадали в результате взрыва на химическом предприятии компании Westlake Chemical. Инцидент произошёл в городе Уэстлейк, сообщает телеканал KPLC со ссылкой на представителя этой компании.
Как отмечается, произошёл мощный взрыв резервуара с этилендихлоридом. После этого в небо поднялся дымовой шлейф, который растянулся на большое расстояние. По предварительным данным, в результате инцидента пострадало шесть человек, пятеро из них были отправлены в больницу.
Это не первый такой инцидент в Луизиане. Ранее там на другом химзаводе произошла утечка химикатов из-за обрушившихся урагана и пожара.
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