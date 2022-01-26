Ермак назвал прогрессом поддержку "четвёркой" режима прекращения огня в Донбассе

Поддержка режима прекращения огня в Донбассе, о которой шла речь на встрече советников лидеров "нормандской четвёрки" в Париже, является "маленьким шагом вперёд". Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак после встречи политических советников лидеров стран "четвёрки".

"Я надеюсь, что сегодня даже такой шаг, как поддержка режима прекращения огня, — это маленький, но шаг вперёд", — сказал Ермак.

Глава Офиса президента Украины также назвал встречу советников лидеров "нормандской четвёрки" реанимированием этого переговорного формата.

"Я бы хотел сказать, что сам факт восстановления "нормандского формата" уже является положительным сигналом. Я считаю, что это реанимация "нормандского формата", — сказал Ермак.