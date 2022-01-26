Эрдоган пригласил Путина в Турцию, чтобы обсудить двусторонние отношения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пригласил российского лидера Владимира Путина в Турцию. Сейчас он ждёт ответа из Кремля.

"Мы пригласили президента России Владимира Путина в Турцию, ждём ответа", — сказал Эрдоган в интервью турецкому телеканалу NTV.

Уточняется, что в рамках встречи турецкий лидер желает обсудить с Путиным двусторонние отношения двух стран.