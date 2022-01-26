Эрдоган пригласил Путина в Турцию, чтобы обсудить двусторонние отношения
Ранее турецкий лидер также предлагал организовать встречу коллег из России и Украины для обсуждения и урегулирования разногласий.
Тайип Эрдоган и Владимир Путин © kremlin.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пригласил российского лидера Владимира Путина в Турцию. Сейчас он ждёт ответа из Кремля.
"Мы пригласили президента России Владимира Путина в Турцию, ждём ответа", — сказал Эрдоган в интервью турецкому телеканалу NTV.
Уточняется, что в рамках встречи турецкий лидер желает обсудить с Путиным двусторонние отношения двух стран.
Как рассказывал Лайф ранее, Эрдоган заявил, что между Россией и Турцией сформировались мирные отношения, каких не было в истории. Также турецкий лидер не исключил возможности будущих телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным или визита в Москву.
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