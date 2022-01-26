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Эрдоган пригласил Путина в Турцию, чтобы обсудить двусторонние отношения

Ранее турецкий лидер также предлагал организовать встречу коллег из России и Украины для обсуждения и урегулирования разногласий.

26 января, 20:42
<p>Тайип Эрдоган и Владимир Путин © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/66800/photos/66763" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Тайип Эрдоган и Владимир Путин © kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пригласил российского лидера Владимира Путина в Турцию. Сейчас он ждёт ответа из Кремля.

"Мы пригласили президента России Владимира Путина в Турцию, ждём ответа", сказал Эрдоган в интервью турецкому телеканалу NTV.

Уточняется, что в рамках встречи турецкий лидер желает обсудить с Путиным двусторонние отношения двух стран.

Песков: В графике Путина пока не запланированы переговоры с Эрдоганом

Песков: В графике Путина пока не запланированы переговоры с Эрдоганом

Как рассказывал Лайф ранее, Эрдоган заявил, что между Россией и Турцией сформировались мирные отношения, каких не было в истории. Также турецкий лидер не исключил возможности будущих телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным или визита в Москву.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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