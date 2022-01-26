Полузащитник ЦСКА Кучаев перешёл в "Рубин"

Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Константин Кучаев перешёл в казанский "Рубин". Сделка состоялась на правах аренды, сообщается на официальном сайте армейцев.

В сообщении говорится, что перед уходом 23-летний полузащитник продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона 2023/24. Соглашение с казанским клубом рассчитано до конца сезона 2021/22. Оно предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.