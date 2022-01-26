Полузащитник ЦСКА Кучаев перешёл в "Рубин"
Соглашение с казанским клубом рассчитано до конца сезона 2021/22. Оно предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.
Константин Кучаев. © ФК ЦСКА
Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Константин Кучаев перешёл в казанский "Рубин". Сделка состоялась на правах аренды, сообщается на официальном сайте армейцев.
В сообщении говорится, что перед уходом 23-летний полузащитник продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона 2023/24. Соглашение с казанским клубом рассчитано до конца сезона 2021/22. Оно предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.
А ранее Лайф писал, что "Спартак" объявил о трансфере 20-летнего форварда "Сатурна" Максимчука. В нынешнем сезоне он стал автором девяти голов в 20 встречах первенства ФНЛ-2.
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