На помощника Павла Грудинина подали в суд

На Дмитрия Мартышенко, активно занимающегося пиаром экс-руководителя ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина, подали в суд. Он заявил, что у него пытаются забрать квартиру в посёлке совхоза, при этом уверен, что владеет жильём на законных основаниях.

Как уточняется на сайте "Совхоз.инфо", речь идёт о квартире в доме № 22. Там три комнаты общей площадью 90,9 кв.м. Мартышенко там проживал с 2018 года, недвижимость приобрёл у ЗАО "Совхоз имени Ленина" за девять миллионов рублей. Отмечается, что рыночная стоимость была куда выше — 13,5 миллиона рублей.

"Щедрая скидка от "красного" директора Павла Грудинина. И это по меньшей мере, ведь олигарх также разрешил Дмитрию Мартышенко взять рассрочку. Сразу он заплатил только 2,4 миллиона рублей. По остальной сумме срок — до конца 2023 года", — говорится в публикации.

По данным авторов статьи, Мартышенко — "голос" Павла Грудинина, автор ютуб-канала, на котором выходят ролики в поддержку коммуниста, именно там он рассказал о своей проблеме. Как отмечается, у Мартышенко есть ещё жилплощадь в Москве, земельные участки в Краснодарском крае и Калужской области, а также шесть помещений и три гаража на малой родине.

Согласно публикации, в прошлом у Мартышенко пасторство в лютеранской церкви, а также работа на Запад. Он проходил обучение в Московской школе политических исследований*, стажировался в Страсбурге и Вашингтоне. В Сети гуляют снимки, на которых Дмитрий Мартышенко запечатлён рядом с бывшим послом США в России Майклом Макфолом.

Ранее Лайф писал, что Павла Грудинина уличили в причинении ущерба совхозу имени Ленина на 300 миллионов рублей.