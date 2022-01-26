"Непростой разговор": Козак рассказал об итогах встречи советников лидеров "нормандской четвёрки"
По его словам, участники переговоров договорились, что независимо от разночтений по минским соглашениям. перемирие в Донбассе должно соблюдаться безусловно.
Дмитрий Козак © пресс-служба президента РФ
В ходе восьмичасовой встречи советников лидеров стран-участниц "нормандской четвёрки" была проведена инвентаризация Минских соглашений. Об этом рассказал представитель России — замруководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак.
На брифинге он выразил надежду, что в предстоящие две недели вопрос о статусе Донбасса сдвинется с мёртвой точки — тогда состоятся новые переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четвёрки.
"У нас состоялся непростой разговор, но, может быть, первый такой откровенный разговор для того, чтобы провести инвентаризацию всех проблем, связанных с реализацией Минских соглашений", — сказал Дмитрий Козак.
Он добавил, что первоочередная задача — исключить разногласия в прочтении минских соглашений.
Как сообщал Лайф, президент Украины Владимир Зеленский признался, что не ожидает прорыва в урегулировании конфликта на востоке страны от встречи в формате "нормандской четвёрки" 26 января.
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