"Непростой разговор": Козак рассказал об итогах встречи советников лидеров "нормандской четвёрки"

В ходе восьмичасовой встречи советников лидеров стран-участниц "нормандской четвёрки" была проведена инвентаризация Минских соглашений. Об этом рассказал представитель России — замруководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак.

На брифинге он выразил надежду, что в предстоящие две недели вопрос о статусе Донбасса сдвинется с мёртвой точки — тогда состоятся новые переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четвёрки.

"У нас состоялся непростой разговор, но, может быть, первый такой откровенный разговор для того, чтобы провести инвентаризацию всех проблем, связанных с реализацией Минских соглашений", — сказал Дмитрий Козак.

Он добавил, что первоочередная задача — исключить разногласия в прочтении минских соглашений.