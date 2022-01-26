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Встреча советников лидеров "нормандской четвёрки" продолжалась восемь часов

В Кремле ранее выразили надежду на максимальный результат этих переговоров, а президент Украины открыто признал, что не ожидает прорыва по итогам дискуссии.

26 января, 19:33

© ТАСС / Михаил Метцель

В Париже завершилась встреча советников лидеров государств – членов "нормандской четвёрки" (Россия, Германия, Франция, Украина). Переговоры продолжались восемь с половиной часов.

Эта встреча стала первой более чем за год. Советники встретились в Елисейском дворце. Ожидается, что замруководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак подведёт итоги состоявшихся дискуссий.

Песков надеется на максимальный результат встречи политсоветников "нормандской четвёрки"

Песков надеется на максимальный результат встречи политсоветников "нормандской четвёрки"

Как сообщал Лайф, президент Украины Владимир Зеленский признался, что не ожидает прорыва в урегулировании конфликта на востоке страны от встречи в формате "нормандской четвёрки" 26 января.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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