Встреча советников лидеров "нормандской четвёрки" продолжалась восемь часов
В Кремле ранее выразили надежду на максимальный результат этих переговоров, а президент Украины открыто признал, что не ожидает прорыва по итогам дискуссии.
© ТАСС / Михаил Метцель
В Париже завершилась встреча советников лидеров государств – членов "нормандской четвёрки" (Россия, Германия, Франция, Украина). Переговоры продолжались восемь с половиной часов.
Эта встреча стала первой более чем за год. Советники встретились в Елисейском дворце. Ожидается, что замруководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак подведёт итоги состоявшихся дискуссий.
Как сообщал Лайф, президент Украины Владимир Зеленский признался, что не ожидает прорыва в урегулировании конфликта на востоке страны от встречи в формате "нормандской четвёрки" 26 января.
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