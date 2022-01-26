Встреча советников лидеров "нормандской четвёрки" продолжалась восемь часов

В Париже завершилась встреча советников лидеров государств – членов "нормандской четвёрки" (Россия, Германия, Франция, Украина). Переговоры продолжались восемь с половиной часов.

Эта встреча стала первой более чем за год. Советники встретились в Елисейском дворце. Ожидается, что замруководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак подведёт итоги состоявшихся дискуссий.