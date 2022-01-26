Столтенберг назвал области, в которых НАТО готово договариваться с Россией
Генеральный секретарь при этом подчеркнул, что альянс сохранит принцип "открытых дверей", несмотря на требования Москвы, однако вступление Украины в организацию пока выглядит маловероятным.
Фото © Facebook / Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс предложил России установить прямую линию связи и максимально использовать военные контакты для избежания инцидентов. Также, заявил он, сторонам следует восстановить свои офисы в Москве и Брюсселе.
Кроме того, Столтенберг назвал три сферы, в которых можно договориться с Россией:
- По словам генсека альянса, Россия прервала контакты, что сделало сложным диалог с НАТО, поэтому отношения нужно восстановить, возобновить диалог.
- НАТО готово участвовать в реальном обсуждении на принципах ЕС, в том числе Хельсинкских соглашений. По версии генсека НАТО, силы России есть на Украине, в Грузии и Молдавии без разрешения этих стран.
- В качестве первого шага альянс предлагает РФ обсудить проведение учений.
Столтенберг также подчеркнул, что НАТО, несмотря на требования Москвы, сохранит принцип "открытых дверей", однако вступление Украины в альянс пока выглядит маловероятным.
Ранее Лайф сообщал, что НАТО передало России письменный ответ на предложения по безопасности. Генсек альянса уточнил, что это было сделано параллельно с Вашингтоном. Как ранее сообщалось, вероятнее всего, американский документ передал посол Джон Салливан, который ранее приезжал в МИД РФ.
Напомним, Россия продолжает обсуждать с США и НАТО гарантии безопасности. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Пока официального ответа от Запада не последовало.
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