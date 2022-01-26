Столтенберг назвал области, в которых НАТО готово договариваться с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс предложил России установить прямую линию связи и максимально использовать военные контакты для избежания инцидентов. Также, заявил он, сторонам следует восстановить свои офисы в Москве и Брюсселе.

Кроме того, Столтенберг назвал три сферы, в которых можно договориться с Россией: По словам генсека альянса, Россия прервала контакты, что сделало сложным диалог с НАТО, поэтому отношения нужно восстановить, возобновить диалог.

НАТО готово участвовать в реальном обсуждении на принципах ЕС, в том числе Хельсинкских соглашений. По версии генсека НАТО, силы России есть на Украине, в Грузии и Молдавии без разрешения этих стран.

В качестве первого шага альянс предлагает РФ обсудить проведение учений.

Столтенберг также подчеркнул, что НАТО, несмотря на требования Москвы, сохранит принцип "открытых дверей", однако вступление Украины в альянс пока выглядит маловероятным.