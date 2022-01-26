ФРС сохранила базовую ставку на уровне 0–0,25%

Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на уровне 0–0,25% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0 до 0,25%", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ФРС планирует снизить объём ежемесячного выкупа активов с рынка в феврале до 30 миллиардов долларов с 60 миллиардов долларов в январе. Также вскоре регулятор готов приступить к повышению ставки по федеральным фондам. Судя по данным торгов, рубль немного укрепился к доллару и евро после этих заявлений.