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ФРС сохранила базовую ставку на уровне 0–0,25%

На фоне этих ожидаемых новостей российский рубль начал укрепляться на бирже по отношению к доллару и евро.

26 января, 19:27

© Pixabay

Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на уровне 0–0,25% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0 до 0,25%",говорится в сообщении.

Также отмечается, что ФРС планирует снизить объём ежемесячного выкупа активов с рынка в феврале до 30 миллиардов долларов с 60 миллиардов долларов в январе. Также вскоре регулятор готов приступить к повышению ставки по федеральным фондам. Судя по данным торгов, рубль немного укрепился к доллару и евро после этих заявлений.

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Ранее Лайф рассказывал, что экономист спрогнозировал курс рубля на ближайшее время. По его словам, происходящие в международной сфере тревожные события вызывают повышенную рисковую ситуацию на рынке. Однако эксперт убеждён, что нельзя говорить о "начале обвала рубля", как предсказывают некоторые аналитики.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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