Financial Times: ЕЦБ запросил у банков отчёты о готовности к санкциям против России

Представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) запросили у европейских банков информацию о том, насколько они готовы к возможному введению санкций против России. Тем финучреждениям, которые активно сотрудничают с РФ, порекомендовали подготовиться к такому развитию событий в случае якобы планируемого вторжения России на Украину. Об этом пишет газета Financial Times.