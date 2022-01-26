Financial Times: ЕЦБ запросил у банков отчёты о готовности к санкциям против России
Центробанк решил оценить ситуацию, чтобы понять, каким образом финансовые организации будут действовать при различных сценариях. Прорабатывается и возможность отключения РФ от SWIFT.
Здание ЕЦБ © Flickr / Gerhard Lerch
Представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) запросили у европейских банков информацию о том, насколько они готовы к возможному введению санкций против России. Тем финучреждениям, которые активно сотрудничают с РФ, порекомендовали подготовиться к такому развитию событий в случае якобы планируемого вторжения России на Украину. Об этом пишет газета Financial Times.
Как отмечает издание, представители ЕЦБ выясняют, каким образом европейские банки будут действовать при различных сценариях, например при решении власти заблокировать доступ российских банков к международной платёжной системе SWIFT.
Отмечается, что Европейский центральный банк также потребовал информацию о связях на Украине и в России от банков Deutsche Bank и ING.
Лайф напоминает, что на прошлой неделе газета Das Handelsblatt узнала о решении США и Европы не отключать Россию от системы SWIFT. Однако позже представитель Белого дома допустил, что такие санкции всё-таки могут быть введены.
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