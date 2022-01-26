Турция предложила провести встречи контактной группы по Донбассу в Стамбуле

В ответ на запрос председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Турция предложила Стамбул в качестве потенциального места очных заседаний Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на востоке Украины при условии наличия консенсусного решения.

"Выражаю за это благодарность Турции. Я проинформировал участников дискуссий об этой возможности вернуться к очным встречам", — сообщил специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе посол Микко Киннунен по итогам видеоконференции рабочих групп контактной группы.

Киннунен также выразил убеждённость в том, что личные встречи повысят качество и конфиденциальность обсуждений ТКГ.