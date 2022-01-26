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Мосгортранс начал проверку по факту возгорания электробуса

Там добавили, что крайне серьёзно относятся к происшествию. Выяснением причин ЧП займутся специальная комиссия и производитель техники — компания КамАЗ.

26 января, 20:18

Последствия возгорания электробуса в Москве © LiFE

ГУП "Мосгортранс" начало проверку по факту инцидента с электробусом на Бибиревской улице в Москве. Об этом заявили в пресс-службе перевозчика.

"Это второе подобное происшествие за всё время эксплуатации электробусов с 2018 года. Машина находилась на отстойной площадке без пассажиров", — заявили в пресс-службе Мосгортранса.

Там добавили, что крайне серьёзно относятся к происшествию, уже идёт служебное расследование. Выяснением причин возгорания займутся специальная комиссия и производитель техники — компания КамАЗ.

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Возгорание электробуса произошло у дома № 20 на Бибиревской улице. Судя по кадрам с места ЧП, обгорела кабина водителя. Как отметили в Мосгортрансе, техника обслуживается в рамках контракта жизненного цикла, что предполагает долгосрочное обслуживание и ремонт со стороны поставщика. Также он принимает полное участие в разборе причин происшествия.

Лайф рассказывал, что первый подобный инцидент произошёл почти год назад. Тогда электробус выгорел на улице Ботанической.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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