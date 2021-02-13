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На севере Москвы полностью выгорел электробус — видео

По предварительным данным, пострадавших нет.

13 февраля 2021, 07:07

Электробус полностью выгорел на улице Ботаническая в Москве. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Москве, на улице Ботанической, полностью выгорел электробус. Причины возгорания пока не известны. В распоряжении Лайфа оказалась видеозапись с места инцидента.

По предварительным данным, ЧП произошло прямо во время движения транспортного средства. Пострадавших нет.

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Ранее Лайф рассказывал о двух подобных историях: в конце января прямо во время движения загорелся трамвай с пассажирами, а позднее, также во время движения, загорелся автобус. И в том и в другом случае никто не пострадал.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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