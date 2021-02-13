На севере Москвы полностью выгорел электробус — видео
По предварительным данным, пострадавших нет.
В Москве, на улице Ботанической, полностью выгорел электробус. Причины возгорания пока не известны. В распоряжении Лайфа оказалась видеозапись с места инцидента.
По предварительным данным, ЧП произошло прямо во время движения транспортного средства. Пострадавших нет.
Ранее Лайф рассказывал о двух подобных историях: в конце января прямо во время движения загорелся трамвай с пассажирами, а позднее, также во время движения, загорелся автобус. И в том и в другом случае никто не пострадал.
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