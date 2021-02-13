ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 февраля 2021, 07:07
5410

На севере Москвы полностью выгорел электробус — видео

Предварительно, в результате случившегося обошлось без пострадавших.

Электробус полностью выгорел на улице Ботаническая в Москве. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Москве, на улице Ботанической, полностью выгорел электробус. Причины возгорания пока не известны. В распоряжении Лайфа оказалась видеозапись с места инцидента.

По предварительным данным, ЧП произошло прямо во время движения транспортного средства. Пострадавших нет.

Автобус в Петербурге врезался в иномарку и "затолкал" её на светофорный столб — видео

Ранее Лайф рассказывал о двух подобных историях: в конце января прямо во время движения загорелся трамвай с пассажирами, а позднее, также во время движения, загорелся автобус. И в том и в другом случае никто не пострадал.

BannerImage
Алексей Дёмин
  • Новости
  • электробусы
  • общественныйтранспорт
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar