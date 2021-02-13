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Из зоопарка с любовью: панда Жуи нарисовал валентинку для своей дамы сердца — видео

Для романтичного медведя создание открыток стало доброй ежегодной традицией.

13 февраля 2021, 06:48

Панда Жуи нарисовал валентинку для своей дамы сердца. Видео © Instagram / moscow_zoo_official

В преддверии Дня всех влюблённых порадовать своих любимых хотят не только люди, но и животные. В московском зоопарке панда Жуи взялся за кисть и нарисовал валентинку для своей дамы сердца Диндин.

Работники зоопарка засняли творческий процесс. На кадрах видно, как животное, держа бамбуковую кисть, через прутья вольера рисует на холсте красной и жёлтой красками. В процессе его подкармливают и жестами подсказывают, как наносить линии.

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Напомним, что это не первый раз, когда Жуи сделал для своей любимой валентинку. Вот только, в отличие от этого раза, в 2020 году животное просто раскрасило деревянное красное сердечко, сейчас же панда рисовала на полноценном холсте.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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