"Должны были вылететь в понедельник": Застрявшие в аэропорту Стамбула россияне рассказали об обстановке в аэропорту

Обстановка в аэропорту Стамбула из-за непогоды. Видео © Telegram-канал / SHOT.

Застрявшие в Стамбуле российские туристы сообщают, что посадку на самолёт после длительной задержки рейса им пообещали под конец третьего дня ожиданий. Всё это время люди находились в неведении и "без какой-либо конкретики". Как сообщил телеграм-каналу SHOT один из пассажиров, это новый аэропорт Стамбула, из него должен был вылететь его рейс в Санкт-Петербург ещё 24 января в 15:00. Но из-за погодного коллапса пришлось находиться в режиме ожидания более 50 часов.

"Мы прибыли в аэропорт 24-го в 11 утра, рейс в 15 часов, из аэропорта выехали мы во вторник в 16:00, задержка была почти 30 часов, нас разместили в гостинице, дали поспать, утром в 12 нас забрали и привезли сюда, сейчас девять часов уже как мы ждём вылета", — сообщил пассажир из стамбульского аэропорта телеграм-каналу SHOT.

По его словам, организация помощи пассажирам оказалась не на уровне. В гостиницах размещали людей хаотично, "кого увидят или кто может с гидом связаться". Поэтому были те, кто оставался всё это время — трое суток — в воздушной гавани. По словам мужчины, им раздавали бутерброды один-два раза в день. Спать нерасселённые пассажиры вынуждены были даже на полу. У многих в связи с таким напряжением, хаосом и неизвестностью не выдерживали нервы.

Напомним, что из-за метели в Турции, которая внезапно накрыла страну 21 января, сильнее всего пострадал Стамбул. В связи с этим власти города запретили жителям пользоваться личным транспортом, также была приостановлена работа местного аэропорта, о чём Лайфу ранее рассказал застрявший там россиянин. Накануне вечером воздушная гавань всё-таки возобновила работу, полёты стартовали с рейса в Венесуэлу.