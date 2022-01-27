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Польша назвала условие осмотра Россией объектов ПВО США

Это предложение озвучено на фоне отказа Североатлантического альянса обсуждать с Москвой вопрос о нерасширении организации.

26 января, 21:10

Фото © ТАСС / Michal Fludra

Польша заявила о готовности к осмотру Россией объектов противовоздушной обороны США в Европе, но при условии, что и Москва разрешит инспекцию "ракетной деятельности" в Калининграде.

"Польские должностные лица заявили, что правительство открыто к инспекциям ПВО (РФ) при условии, что Россия разрешит инспекции российской ракетной деятельности в Калининграде", — сообщает газета Wall Street Journal.

Как сообщает издание, США и союзники в Европе обсуждали идею разрешить России инспекцию объектов с системами противоракетной обороны в Польше и Румынии.

Россия отказалась обсуждать с кем-либо вопрос размещения ракет в Калининграде

Россия отказалась обсуждать с кем-либо вопрос размещения ракет в Калининграде

Ранее Лайф писал, что НАТО предложили способ "нейтрализовать" Калининград в случае войны с Россией. По мнению автора идеи, полуэксклав, граничащий с Польшей и Литвой, может доставить альянсу "много головной боли".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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