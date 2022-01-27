Польша назвала условие осмотра Россией объектов ПВО США

Польша заявила о готовности к осмотру Россией объектов противовоздушной обороны США в Европе, но при условии, что и Москва разрешит инспекцию "ракетной деятельности" в Калининграде.

"Польские должностные лица заявили, что правительство открыто к инспекциям ПВО (РФ) при условии, что Россия разрешит инспекции российской ракетной деятельности в Калининграде", — сообщает газета Wall Street Journal.

Как сообщает издание, США и союзники в Европе обсуждали идею разрешить России инспекцию объектов с системами противоракетной обороны в Польше и Румынии.