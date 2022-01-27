Грызлов обвинил Украину в нескрываемом саботаже переговоров по Донбассу

Киев вновь заблокировал согласование предложенной республиками Донбасса дорожной карты. Об этом заявил полпред РФ Борис Грызлов по итогам работы Контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

"В ходе заседания Контактной группы и накануне в рабочих группах украинская сторона в очередной раз не предоставила свою позицию по проекту дорожной карты по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта, внесенному Донецком и Луганском в октябре 2020 года", — сказал Грызлов.

Он пояснил журналистам, что делегация Киева игнорировала предложения ЛНР и ДНР, не допуская диалога между республиками и Украиной по политическому урегулированию, которое предусмотрено Минскими соглашениями.

По оценке Грызлова, Украина на заседании Контактной группы демонстрирует нескрываемый саботаж минского переговорного процесса.