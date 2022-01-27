Опасные друзья: Психологи назвали 7 типов людей, от которых нужно держаться подальше Некоторые люди отнимают силы, другие сбивают с пути, общение с третьими опасно для здоровья и психики. Все вместе они формируют нездоровую среду, в которой гибнут лучшие начинания. 26 января, 21:40 Фото © Shutterstock

Педагог-новатор Виктор Шаталов в своё время открыл и описал "эффект солёного огурца". Если свежий огурец поместить в рассол по соседству с солёными, он неизбежно просолится. Свежий огурец — это человек, рассол — среда, солёные огурцы — его окружение. Эта формула работает безотказно и встречается также в виде принципа "Человек — это среднее арифметическое от пяти своих друзей". Это касается отношения к жизни, благополучия и даже здоровья. Для создания крепкой связи с другим человеком, будь то бизнес, дружба, отношения, хобби, требуются сотни часов. А также уйма сил. Поэтому к формированию своего круга следует подходить щепетильно и исключать тех, кто оказывает дурное влияние.

Вечные просьбы

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Общение с такими персонажами почти всегда начинается с какой-то просьбы: "Не одолжишь денег? Позарез нужно", "Можешь завтра подкинуть меня до работы?", "Можешь соврать моей жене, что мы вчера с тобой на футбол ходили?" Сегодня этому человеку нужно одно, завтра — другое. Сегодня ему нужно перевезти вещи, завтра он просит познакомить его с кем-нибудь влиятельным. Американский психолог Гордон Олпорт давно провёл все параллели — с такими людьми проблема не столько в том, что на всех денег не напасёшься, или в том, что, если раздавать направо-налево деловые контакты, можно потерять репутацию надёжного человека, а в том, что для такого друга (или родственника) все вокруг — лишь средство к достижению его целей. Если адресовать ему встречную просьбу, он, скорее всего, извинится и откажет. Каждый вправе порой обратиться за помощью, но превращать это в жизненный принцип не стоит ради собственного же блага. Эти же особенности замечал и Дейл Карнеги: "Если человек пытается использовать тебя в своих целях, вычеркни его из числа своих знакомых".

Сюда же, если судить по выводам Карнеги, можно отнести людей по прозвищу "как снег на голову". Раз в полгода или пять лет они появляются в жизни человека ни с того ни с сего, вносят смуту, а потом исчезают. Эта безапелляционность — тоже своего рода использование человека, но, скорее всего, она вызвана тяжёлым психическим заболеванием вроде биполярного расстройства. Самое лучшее — попрощаться с такими знакомыми. Кстати говоря, народная еврейская мудрость гласит: "Те, кто крадёт ваше время, столь же опасны, как и те, кто крадёт ваши деньги".

Люди, которые боятся перемен

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Некоторым людям очень хочется, чтобы их друзья не вылезали из того болота, в котором они все вместе сидят. Непонятно, какая от этого выгода, но если человек бросил пить, стал бегать по утрам, решил учить новый язык, взялся за освоение трудной, но интересной профессии, так называемые друзья начинают над ним шутить: "Да брось ты. Что ты умного включил, а?", или "В спортсмены записался?", или "Сто лет хочешь прожить?", или "Все деньги решил заработать?" Такие люди начинают отговаривать от принятия судьбоносных решений: "Ну далась тебе эта Москва. Да кому мы там нужны?", или "Думаешь, пробьёшься? Да там же всё куплено!" Интересно, что, когда человек, вопреки их "советам", чего-то в жизни добивается, они часто превращаются в "людей, которым что-то нужно". Они тянут на дно, паразитируют, пользуются, а втайне завидуют и ненавидят всех тех, кто хоть чуть-чуть успешнее их. Про таких Карнеги писал: "Я потратил лучшие годы своей жизни, доставляя людям приятные развлечения и помогая им хорошо проводить время, и получил за это лишь оскорбления и положение человека, за которым охотятся".

Синдром жертвы

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Есть люди, которым в жизни очень сильно не повезло. Их не любили родители, здоровье не то чтобы очень хорошее, нервы шалят, партнёры их совсем не понимают, начальство не ценит, в любви не везёт. Они родились не в той стране и не в то время. Они всеми силами цепляются за прошлое, что, по выражению Дейла Карнеги, значит "пилить опилки". Если попытаться поделиться с ними собственным опытом, они его обесценят: "Нет, у меня совсем другая ситуация, мне сложнее". Не стоит их жалеть хотя бы потому, что, выбрав стратегию жертвы и став "профессиональным жалобщиком", такой человек извлекает дивиденды. Есть же "профессиональные нищие", которых тоже всё на самом деле устраивает. А вот "жилетка", в которую тот плачется, попусту тратит время и силы. Их можно потратить на более созидательные занятия и на менее нарциссичных знакомых, у которых вполне обычные, банальные проблемы.

Люди с тяжёлыми зависимостями

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Про таких обычно говорят "Он отнюдь не любитель выпить, он — профессионал". Здесь нет призыва к пуританству, все не без греха и у каждого есть свой способ расслабиться. Но человек, плотно оседлавший пороки, может утянуть на дно. Уже хотя бы потому, что им движет не здравый смысл, не обязательства и не созидательные цели. Он эмоционально нестабилен, непредсказуем, необязателен. Даже если он генератор идей и великолепный криейтор, скорее всего, он будет эффективен только на короткой дистанции. Строить с ним долгосрочные планы бесполезно, ведь его жизненный путь дискретен и полон взлётов и падений.

Синхронизировать с таким человеком жизненные ритмы крайне проблематично, потому что для "акклиматизации", скорее всего, придётся разделить с ним его увлечения. Оставаться в трезвом уме с ним сложно, ведь "трезвый пьяного не разумеет". Стремиться спасать его, если он не просит о помощи, — себе дороже. Адепты химической зависимости тянут за собой шлейф долгов, проблем с законом, сорванных дедлайнов, невыполненных обязательств. Существование такого типа людей подтвердил психолог Уолтер Мишель. Согласно его выводам, у них сначала веселье, потом всё остальное, из-за чего карьера этих специалистов часто рушится, когда приходится поработать самостоятельно, а не выезжать на таланте других.

Деструктивные критики

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Конструктивная критика — на вес золота. Но она — редкая птица, которая не терпит эмоций, громких слов и корыстных интересов. Очень часто под её соусом подаются личные претензии и стремление задеть. Так действуют деструктивные критики. Они часто цепляются за те вещи, которые человек не может изменить, — тело, профессия, родственники. О такой критике хорошо написал Дейл Карнеги: "Критика бесполезна, ибо она ставит человека в позицию обороняющегося и побуждает его искать для себя оправдание".

Гуру финансовых тренингов Бодо Шефер в своих книгах писал, что если и принимать критику, то только от тех людей, кто достиг определённых высот и чей образ жизни соответствует представлениям о счастье и успехе конкретного человека. Деструктивных и близоруких лучше оставлять "за калиткой". Особенно если это токсичный родственник или случайный начальник, успехи которого существуют лишь на словах. Критику стоит делить на две части: сказанное по делу ("В этом исследовании вы упустили целый пласт научных открытий, произошедших за последние пять лет") и личные обиды и манипуляции ("Ах, уровень образования людей вашего поколения — ниже плинтуса, вряд ли из вас выйдет толк"). Таких существ в Гарри Поттере называли дементорами — от них нет пользы и они подпитываются энергией других людей.

Манипуляторы чужой самооценкой

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Актёры на обочине славы, провинциальные непризнанные гении, "генераторы уникальных идей", люди с великим прошлым и туманным будущим, у которых в настоящем нет ничего. Это незаурядные персонажи, и в таланте им не откажешь. Вся проблема в том, что если у них что-то пошло не так, то произошло это исключительно на фоне раздутого до вселенских размеров эго. Если кому-то посчастливилось войти в "ближний круг" таких людей, получить, так сказать, "доступ к телу", ему дают понять, что он тоже исключительный человек, "окружённый идиотами". До поры до времени это кружит голову и поднимает самооценку. Психолог Ева Влодарек отмечала, что хороший комплимент подобен чашке хорошего кофе — он спонтанный, короткий и вдохновляющий.

Похвала от "маститого гения" стимулирует выработку гормонов счастья, будоражит зеркальные нейроны. Но стоит задуматься, почему он так щедр на похвалы? Короля делает свита, а непризнанным гениям нужны зрители. Проблема в том, что свита и зрители не имеют права на собственное мнение, особенно если оно идёт вразрез с мнением "короля". Жизнь слишком коротка. Нужно хорошо подумать, прежде чем стать пищей для чужого эго. Есть менее лёгкие, но более эффективные способы поднять свою самооценку — стать лучше, сильнее, умнее, успешнее. Как говорил Дейл Карнеги, "не подражайте другим, найдите себя и будьте собой".

Любители конфликтов и абьюзеры

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Обычный поход в магазин с таким человеком чреват руганью с продавцом, посиделка в баре в его компании, скорее всего, закончится потасовкой с парнями за соседним столом или с барменом, который косо посмотрел. Этот человек создаёт вокруг себя "поле напряга", а в нём по определению ничего путного вырасти не может. Есть риск поссориться со всем миром, покалечиться, впустую потратить время и силы. Он — ловец адреналина, у него такой лайфстайл.

Другая разновидность, ещё менее приятная, — сплетники. Если поддерживать сплетника, надо быть готовым, что завтра он будет сплетничать про вчерашнего союзника. Это как в притче про скорпиона и лягушку. Скорпион попросил лягушку перевезти его на другой берег реки, пообещав, что он её не ужалит, потому что в таком случае они погибнут вместе — лягушка умрёт от яда, скорпион утонет. На середине реки он всё-таки её ужалил. Умирая, лягушка спросила, почему он так поступил, ведь теперь и он умрёт. На это тот ответил: "Потому что я — скорпион".

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