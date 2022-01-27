Эксперт Минздрава Чуланов: пожилым непривитым гражданам нужно самоизолироваться

Следует перевести сотрудников на удалённый режим работы, а непривитым гражданам старше 60 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов. Он отметил, что новый штамм коронавируса не у всех протекает легко, особенно это касается тех, кто не вакцинирован.

"CoViD-19, вызванный вариантом "омикрон", может протекать тяжело, особенно у невакцинированных ранее людей, поэтому необходимо пройти вакцинацию, или, если прошло 6 месяцев и более после вакцинации или перенесённого заболевания — повторную вакцинацию", — цитирует Чуланова пресс-служба Минздрава.

Чуланов также подчеркнул, что важно продолжать соблюдать меры неспецифической профилактики — носить маски или респираторы, причём следует помнить, что последние обладают более высокой степенью защиты. Он посоветовал по возможности ограничить контакты с окружающими и избегать больших скоплений людей. Эксперт Минздрава напомнил и о дистанции в 1,5-2 метра, кроме того, рекомендовал пользоваться санитайзерами для обработки рук в общественных местах. Тем же, кто заболел в лёгкой форме, необходимо оставаться дома и следовать рекомендациям, подготовленным специалистами Минздрава, напомнил специалист.

"Заболевшему рекомендуется пить больше тёплой жидкости, принимать витамины С и Д, промывать нос солевыми растворами. При ухудшении состоянии, например, если высокая температура держится более 2 суток, необходимо обратиться к врачу. Важно не заниматься самолечением, не назначать себе самостоятельно антибиотики. Это может только ухудшить течение болезни", — сообщил Чуланов.

Ранее Лайф писал, что демограф Ракша назвал возможные даты пика заболеваемости "омикроном". Учёный отметил, что сейчас рост распространения этого штамма вируса наблюдается уже почти по всей стране, кроме ряда дальневосточных регионов.