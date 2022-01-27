Пушков заявил об отсутствии в повестке вопроса о признании ЛНР и ДНР

На сегодняшний день российское руководство не рассматривает перспективу политического признания Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

"На текущий момент не стоит вопрос о политическом признании ДНР/ЛНР. Хотя в России есть такие призывы, есть симпатии к этим республикам и многие говорят, что мы должны их защитить в случае силового сценария со стороны Украины", — заявил Пушков в беседе с "Украиной.ру".

Он считает, что Москва может задействовать военную составляющую только в случае прямых боевых действий Киева в отношении ЛНР и ДНР. В последние дни появилась информация, что Украина стягивает к республикам военные силы, а значит, не исключены провокации, отмечает парламентарий.

"Вот это очень опасно. Киев может попытаться приблизить адские санкции через крупную провокацию, это возможно", — предположил сенатор.