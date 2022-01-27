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Пушков заявил об отсутствии в повестке вопроса о признании ЛНР и ДНР

Член Совета Федерации считает, что Москва может задействовать военную составляющую только в случае прямых боевых действий Киева в отношении республик Донбасса.

27 января, 00:04

Алексей Пушков © Совфед РФ

На сегодняшний день российское руководство не рассматривает перспективу политического признания Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

"На текущий момент не стоит вопрос о политическом признании ДНР/ЛНР. Хотя в России есть такие призывы, есть симпатии к этим республикам и многие говорят, что мы должны их защитить в случае силового сценария со стороны Украины", — заявил Пушков в беседе с "Украиной.ру".

Он считает, что Москва может задействовать военную составляющую только в случае прямых боевых действий Киева в отношении ЛНР и ДНР. В последние дни появилась информация, что Украина стягивает к республикам военные силы, а значит, не исключены провокации, отмечает парламентарий.

"Вот это очень опасно. Киев может попытаться приблизить адские санкции через крупную провокацию, это возможно", — предположил сенатор.

Песков предостерёг от попыток заработать политические очки призывами признать ДНР и ЛНР

Песков предостерёг от попыток заработать политические очки призывами признать ДНР и ЛНР

Лайф ранее писал, что проект обращения по поводу признания республик Донбасса внесли в Госдуму депутаты от КПРФ. По их мнению, признание республик защитит местное население от внешних угроз. 19 января Песков сообщил, что в Кремле не видели проект обращения к Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР, а позже отказался комментировать предложение до рассмотрения документа в Госдуме.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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