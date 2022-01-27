Сугробы подрастут: Вильфанд спрогнозировал тёплую снежную погоду до февраля в Москве

С конца этой недели Москву накроют снегопады и начнётся потепление. Уже к воскресенью столбики термометров будут подниматься до нуля градусов. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная с пятницы будет идти снег, начнётся усиление ветра до 15 м/с. Будет метель. В последующем погода будет снежной до конца месяца. Суперснегопадов не будет, но снег будет идти постоянно", — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Он рассказал, что сугробы благодаря такой погоде подрастут ещё на пять сантиметров. Температурный фон будет выше нормы на пять-шесть градусов. А атмосферное давление будет аномально низким — около 725 мм ртутного столба при норме 748 мм.