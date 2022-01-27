Сугробы подрастут: Вильфанд спрогнозировал тёплую снежную погоду до февраля в Москве
В столицу придёт потепление, благодаря которому температура воздуха будет подниматься до нуля градусов. Это выше, чем обычно в середине зимы.
© Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
С конца этой недели Москву накроют снегопады и начнётся потепление. Уже к воскресенью столбики термометров будут подниматься до нуля градусов. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Начиная с пятницы будет идти снег, начнётся усиление ветра до 15 м/с. Будет метель. В последующем погода будет снежной до конца месяца. Суперснегопадов не будет, но снег будет идти постоянно", — приводит ТАСС слова Вильфанда.
Он рассказал, что сугробы благодаря такой погоде подрастут ещё на пять сантиметров. Температурный фон будет выше нормы на пять-шесть градусов. А атмосферное давление будет аномально низким — около 725 мм ртутного столба при норме 748 мм.
Лайф рассказывал, что ранее климатолог предсказал глобальную катастрофу. Это случится, если температура на планете увеличится на полтора градуса за ближайшие 30 лет.
Комментариев: 0