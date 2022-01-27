КНДР вновь запустила снаряд в сторону Японского моря

Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом сообщает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на данные оборонного ведомства республики.

В сообщении лишь говорится о самом факте пуска, какие-либо подробности пока не раскрываются. Нет также официальной информации от самой КНДР и от Японии, которая пристально следит за такими испытаниями.