КНДР вновь запустила снаряд в сторону Японского моря
Эти испытания станут уже шестыми с начала года. Ранее Пхеньян намекнул на возобновление запусков баллистических ракет из-за "враждебных действий" США.
© "Нодон Синмун"
Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом сообщает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на данные оборонного ведомства республики.
В сообщении лишь говорится о самом факте пуска, какие-либо подробности пока не раскрываются. Нет также официальной информации от самой КНДР и от Японии, которая пристально следит за такими испытаниями.
Ранее Лайф сообщал, что 25 января Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японского моря. Тот запуск стал уже пятым с начала года. Первые четыре состоялись 5, 11, 14 и 17 января. Ранее постпред США Линда Томас-Гринфилд предложила ввести санкции ООН против КНДР из-за пусков ракет. Пхеньян в ответ пригрозил Вашингтону жёсткими мерами.
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