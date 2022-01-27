"Фискальное чудо": Экономист Чернявский назвал пять причин "сверхординарного" пополнения бюджета РФ
Специалист ВШЭ среди них упомянул ощутимый рост ВВП и даже высокую инфляцию. В результате доходы государства на треть превысили ожидаемые.
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Профицит федерального бюджета за 2021 год составил 35%, доход в рублях составил 25,3 трлн. Экономист Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский назвал такой результат "фискальным чудом" и объяснил причины этого такого "сверхординарного" роста.
"Драйверами такого роста стали... восстановительный рост экономики, сокращение межстрановой мобильности населения, сокращение склонности к сбережениям, в том числе сокращение прироста наличности на руках у населения, и ускорение инфляции", — цитирует Чернявского РБК.
Основных факторов роста Чернявский выделяет пять:
- более высокие темпы роста российской экономики по сравнению с изначально ожидавшимися;
- гораздо более высокие мировые цены на нефть;
- заметное сокращение нормы сбережений домохозяйств по сравнению с 2020 годом;
- сокращение международной мобильности населения из-за пандемии;
- ускорение инфляции.
По данным, озвученным президентом Владимиром Путиным, российская экономика в 2021 году выросла примерно на 4,5%, тогда как при бюджетном планировании закладывался прогноз в 3,3% роста. Средняя цена российской нефти Urals в прошлом году составила $69 за баррель при изначальном прогнозе $45,3. Физические объёмы добычи нефти и газа в январе-ноябре 2021 года превышали показатели предыдущего года на 2,3%, что также можно отнести к числу факторов роста нефтегазовых доходов, говорит эксперт ВШЭ.
При этом уточняется, что видя уверенное восстановление экономики, Минфин корректировал ожидания по доходам: уже в сентябре ведомство планировало общие поступления в объёме 23,8 трлн руб., что на 6% меньше итогового результата. По сравнению с доходами 2020 года (18,7 трлн руб.) поступления в прошлом году выросли на 35%.
Как сообщал Лайф ранее, в 2022 году бюджет РФ будет исполнен с профицитом, заявил Силуанов. По оценке министра финансов, в ушедшем году страна вышла на сбалансированный бюджет.
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