Минфин увеличил минимальную цену на крепкий алкоголь

Минфин выпустил приказ о повышении минимальной розничной цены на водку и другие крепкие напитки, крепость которых от 28%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно приказу минимальную цену на водку в рознице увеличили с нынешних 243 до 261 руб. Самый дешёвый коньяк в магазинах подорожает с 446 до 480 руб. Минимальная розничная цена бренди вырастет с 324 до 348 руб. Документ вступает в силу через десять дней с даты опубликования.