Минфин увеличил минимальную цену на крепкий алкоголь
Теперь за бутылку самого дешёвого коньяка придётся заплатить от 480 рублей, а водка будет стоить не менее 261 рубля.
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Минфин выпустил приказ о повышении минимальной розничной цены на водку и другие крепкие напитки, крепость которых от 28%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно приказу минимальную цену на водку в рознице увеличили с нынешних 243 до 261 руб. Самый дешёвый коньяк в магазинах подорожает с 446 до 480 руб. Минимальная розничная цена бренди вырастет с 324 до 348 руб. Документ вступает в силу через десять дней с даты опубликования.
Лайф ранее также сообщал, что единая минимальная цена пачки сигарет выросла в России с 1 января до 112 рублей. Впервые её установили 1 апреля прошлого года. Тогда этот показатель равнялся 108 рублям.
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