Пушилин заявил о возможной подготовке Украиной постановочных химатак в Донбассе
Глава ДНР также не исключил, что украинские силовики могут усилить провокационные обстрелы домов мирных жителей республики. По его словам, военную технику ВСУ размещают в населённых пунктах.
Фото © Facebook / команда Пушилина
Власти Украины могут готовить постановочные химические атаки в Донбассе по примеру Сирии. Этого не исключил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он выразил надежду, что Киев не станет применять такой сценарий.
"Украина обвинила нас в том, что в Горловке произошла утечка химикатов. Мы это связываем с возможностью постановочных химатак, как в Сирии. Представители ОБСЕ утечку не подтвердили, поэтому надеемся, что Киев не будет применять этот сценарий", — сказал Денис Пушилин.
В интервью "Известиям" он заверил, что власти ДНР контролируют ситуацию на всей линии соприкосновения с Украиной. По его данным, Киев там усиливает вооружённые формирования как личным составом, так и техникой. Как заявил Пушилин, её размещают прямо в населённых пунктах.
"Отчётами СММ ОБСЕ подтверждается наличие зенитных комплексов, гаубиц, бронетранспортёров в Николаевке, Новогнатовке, Майорске, Лебединском, Весёлом, Кирилловке, Новогригорьевке. Осуществляется активное восполнение боеприпасов на полевых артиллерийских складах", — сказал Пушилин.
Глава Донецкой Народной Республики не исключил, что в связи с этим могут усилиться провокационные обстрелы домов мирных жителей ДНР.
Как сообщал Лайф, ранее в Народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе, обстановка в регионе напоминает предвоенную: украинские войска активизировались по всей стране. По данным ЛНР, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Также фиксируется прибытие групп спецназа.
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