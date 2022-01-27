Пушилин заявил о возможной подготовке Украиной постановочных химатак в Донбассе

Власти Украины могут готовить постановочные химические атаки в Донбассе по примеру Сирии. Этого не исключил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он выразил надежду, что Киев не станет применять такой сценарий.

"Украина обвинила нас в том, что в Горловке произошла утечка химикатов. Мы это связываем с возможностью постановочных химатак, как в Сирии. Представители ОБСЕ утечку не подтвердили, поэтому надеемся, что Киев не будет применять этот сценарий", — сказал Денис Пушилин.

В интервью "Известиям" он заверил, что власти ДНР контролируют ситуацию на всей линии соприкосновения с Украиной. По его данным, Киев там усиливает вооружённые формирования как личным составом, так и техникой. Как заявил Пушилин, её размещают прямо в населённых пунктах.

"Отчётами СММ ОБСЕ подтверждается наличие зенитных комплексов, гаубиц, бронетранспортёров в Николаевке, Новогнатовке, Майорске, Лебединском, Весёлом, Кирилловке, Новогригорьевке. Осуществляется активное восполнение боеприпасов на полевых артиллерийских складах", — сказал Пушилин.

Глава Донецкой Народной Республики не исключил, что в связи с этим могут усилиться провокационные обстрелы домов мирных жителей ДНР.