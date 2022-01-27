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Пушилин заявил о возможной подготовке Украиной постановочных химатак в Донбассе

Глава ДНР также не исключил, что украинские силовики могут усилить провокационные обстрелы домов мирных жителей республики. По его словам, военную технику ВСУ размещают в населённых пунктах.

26 января, 21:50
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/pushilinteam/photos/3059028171039844" target="_blank" rel="noopener noreferrer">команда Пушилина</a></p>

Фото © Facebook / команда Пушилина

Власти Украины могут готовить постановочные химические атаки в Донбассе по примеру Сирии. Этого не исключил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он выразил надежду, что Киев не станет применять такой сценарий.

"Украина обвинила нас в том, что в Горловке произошла утечка химикатов. Мы это связываем с возможностью постановочных химатак, как в Сирии. Представители ОБСЕ утечку не подтвердили, поэтому надеемся, что Киев не будет применять этот сценарий", — сказал Денис Пушилин.

В интервью "Известиям" он заверил, что власти ДНР контролируют ситуацию на всей линии соприкосновения с Украиной. По его данным, Киев там усиливает вооружённые формирования как личным составом, так и техникой. Как заявил Пушилин, её размещают прямо в населённых пунктах.

Глава ДНР Пушилин приветствовал любую помощь для отражения готовящейся агрессии Украины

Глава ДНР Пушилин приветствовал любую помощь для отражения готовящейся агрессии Украины

"Отчётами СММ ОБСЕ подтверждается наличие зенитных комплексов, гаубиц, бронетранспортёров в Николаевке, Новогнатовке, Майорске, Лебединском, Весёлом, Кирилловке, Новогригорьевке. Осуществляется активное восполнение боеприпасов на полевых артиллерийских складах", — сказал Пушилин.

Глава Донецкой Народной Республики не исключил, что в связи с этим могут усилиться провокационные обстрелы домов мирных жителей ДНР.

Как сообщал Лайф, ранее в Народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе, обстановка в регионе напоминает предвоенную: украинские войска активизировались по всей стране. По данным ЛНР, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Также фиксируется прибытие групп спецназа.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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