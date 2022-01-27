Буря "Эльпис" засыпала Иерусалим снегом

Зимняя буря "Эльпис", посетившая Грецию и Турцию, добралась и до Израиля. Там из-за обильного снегопада закрыли горный курорт Хермон, сообщается, что стихия движется на другие вершины Голанских высот и на холмы Верхней Галилеи. Иерусалим, Хевронское нагорье, Гуш-Эцион и некоторые районы Самарии уже оказались в снежном плену.

Как сообщает портал Newsru.co.il, устойчивый снежный покров достигает высоты в десять сантиметров и, по прогнозам синоптиков, сохранится до 27–28 января. Продолжительный снегопад ожидается также в Цфате. Так, мэрии целого ряда населённых пунктов сократили занятия в образовательных учреждениях 26 января, а после решено проводить обучение удалённо. Муниципальные и экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности. Многие трассы перекрыты, в том числе шоссе в Тель-Авив. Жители одеваются потеплее, вооружаются видеокамерами и выкладывают в Сети видео и фото своих снежных городов.