Буря "Эльпис" засыпала Иерусалим снегом
Устойчивый снежный покров в Израиле достигает высоты в десять сантиметров и держится несколько дней. Школы переведены на удалённый формат работы. Некоторые транспортные артерии в городах перекрыты.
Фото © Twitter / Israel
Зимняя буря "Эльпис", посетившая Грецию и Турцию, добралась и до Израиля. Там из-за обильного снегопада закрыли горный курорт Хермон, сообщается, что стихия движется на другие вершины Голанских высот и на холмы Верхней Галилеи. Иерусалим, Хевронское нагорье, Гуш-Эцион и некоторые районы Самарии уже оказались в снежном плену.
Как сообщает портал Newsru.co.il, устойчивый снежный покров достигает высоты в десять сантиметров и, по прогнозам синоптиков, сохранится до 27–28 января. Продолжительный снегопад ожидается также в Цфате. Так, мэрии целого ряда населённых пунктов сократили занятия в образовательных учреждениях 26 января, а после решено проводить обучение удалённо. Муниципальные и экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности. Многие трассы перекрыты, в том числе шоссе в Тель-Авив. Жители одеваются потеплее, вооружаются видеокамерами и выкладывают в Сети видео и фото своих снежных городов.
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Ранее Лайф сообщал, что в Греции объявили выходной день из-за обрушившегося на страну снегопада. Непогода привела к отключению электричества в ряде районов. На дорогах образовались многокилометровые пробки, не работают аэропорты и вокзалы. А в Стамбуле из-за метели задержали рейсы.
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