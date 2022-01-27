Минобороны обнародовало архивные документы о блокаде Ленинграда

Минобороны РФ запустило на своём сайте исторический мультимедийный раздел "Мы — ленинградской армии солдаты, бессмертный ленинградский гарнизон". Он посвящён Дню снятия блокады Ленинграда, сообщают в пресс-службе ведомства.

Посетители сайта могут ознакомиться с историческими формулярами и журналами боевых действий стрелковых дивизий, образованных из добровольческих соединений. Опубликованные документы представляют собой наградные материалы на героев-добровольцев, именами которых названы улицы города-героя. Также среди них можно найти постановления Военных советов Северного, а затем Ленинградского фронта. На странице раздела представлены журналы боевых действий и оперативные документы периода операции по прорыву блокады.

Из документов следует, что огромное развитие в среде добровольцев получило снайперское движение. Это подтверждается строками из исторического формуляра 189-й стрелковой дивизии (ранее 6-я Ленинградская дивизия народного ополчения).

"Снайперы дивизии за время пребывания дивизии на переднем крае истребили до 11 000 солдат и офицеров противника", — говорится в документе.

27 января 1944 года советские войска полностью сняли блокаду Ленинграда, которая продлилась 872 дня.