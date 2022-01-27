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Минобороны обнародовало архивные документы о блокаде Ленинграда

В специальном разделе опубликованы исторические материалы, описывающие формирование и боевые действия Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО) и Ленинградской армии ПВО.

26 января, 22:27
<p>© <a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/RIAN_archive_907_Leningradians_queueing_up_for_water.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

© Wikipedia

Минобороны РФ запустило на своём сайте исторический мультимедийный раздел "Мы — ленинградской армии солдаты, бессмертный ленинградский гарнизон". Он посвящён Дню снятия блокады Ленинграда, сообщают в пресс-службе ведомства.

Посетители сайта могут ознакомиться с историческими формулярами и журналами боевых действий стрелковых дивизий, образованных из добровольческих соединений. Опубликованные документы представляют собой наградные материалы на героев-добровольцев, именами которых названы улицы города-героя. Также среди них можно найти постановления Военных советов Северного, а затем Ленинградского фронта. На странице раздела представлены журналы боевых действий и оперативные документы периода операции по прорыву блокады.

Из документов следует, что огромное развитие в среде добровольцев получило снайперское движение. Это подтверждается строками из исторического формуляра 189-й стрелковой дивизии (ранее 6-я Ленинградская дивизия народного ополчения).

"Снайперы дивизии за время пребывания дивизии на переднем крае истребили до 11 000 солдат и офицеров противника", говорится в документе.

27 января 1944 года советские войска полностью сняли блокаду Ленинграда, которая продлилась 872 дня.

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Лайф ранее писал, что Минобороны рассекретило уникальные документы о контрнаступлении под Москвой зимой 1941-го. В разделе была впервые опубликована оперативная карта Генштаба Красной армии с замыслом контрнаступления, журналы боевых действий, оперативные сводки, приказы, наградные материалы.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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