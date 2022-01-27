Псаки заявила о возможном влиянии санкций на "экономические интересы" руководства РФ

Санкции США в случае "вторжения" РФ на Украину скажутся на "деловых и экономических интересах" российского руководства. Об этом на регулярном брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Любой пакет санкций будет выходить далеко за рамки того, что было сделано в 2014 году. Это включает последствия для деловых и экономических интересов президента Путина и руководства российского правительства", — сказала Псаки, отвечая на вопрос о возможности введения санкций в отношении лидера РФ.

Она добавила, что политика американского правительства традиционно заключается в том, что оно публично не "исключает никакие варианты действий" до непосредственного введения санкций.