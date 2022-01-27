Псаки заявила о возможном влиянии санкций на "экономические интересы" руководства РФ
Представитель Белого дома отметила, что политика США традиционно заключается в том, что публично не "исключает никакие варианты действий" до непосредственного введения ограничений.
Джен Псаки © ТАСС / EPA
Санкции США в случае "вторжения" РФ на Украину скажутся на "деловых и экономических интересах" российского руководства. Об этом на регулярном брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Любой пакет санкций будет выходить далеко за рамки того, что было сделано в 2014 году. Это включает последствия для деловых и экономических интересов президента Путина и руководства российского правительства", — сказала Псаки, отвечая на вопрос о возможности введения санкций в отношении лидера РФ.
Она добавила, что политика американского правительства традиционно заключается в том, что оно публично не "исключает никакие варианты действий" до непосредственного введения санкций.
А ранее Лайф писал, что в Белом доме раскрыли подробности готовящихся "невиданных" санкций против России. Они будут включать как финансовые ограничения, так и запрет на экспорт определённой продукции, необходимой для развития отраслей. При этом американские рестрикции могут отличаться от европейских.
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