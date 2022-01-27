Юрист Смаковский перечислил документы, которые нужно хранить в бумажном формате

Оригиналы некоторых документов, несмотря на практически повсеместный переход на электронный формат, всё же необходимо хранить и в бумажном варианте, отметил старший юрист Дмитрий Смаковский. В банковской ячейке или просто дома, но ни в коем случае не выбрасывать, посоветовал эксперт. К примеру, важно, чтобы в случае необходимости на руках оказалось свидетельство о рождении.

"Оно бывает необходимо при вступлении в наследство. При оформлении наследственного дела нотариус всегда требует данный документ именно в бумажном виде", — объяснил Смаковский в интервью радио Sputnik.

А трудовая книжка может пригодиться при начислении пенсии, свидетельство о браке — при заключении некоторых сделок с имуществом, продолжил Смаковский. К документам, оригиналы которых не требуются в бумажном варианте, относится, к примеру, полис ОМС — ведомства могут запросить только его номер. Банковские сотрудники обычно не просят предъявить свидетельство ИНН, добавил юрист.

"Если номер известен, обычно этого достаточно. Или если вы, например, захотите оплатить госпошлину для подачи искового заявления в суд, вам понадобятся сведения об ИНН, но никто, даже сотрудник банка, не попросит у вас его в бумажном виде", — сказал Дмитрий Смаковский.

Самый главный для любого гражданина документ — паспорт Российской Федерации — желательно всегда носить с собой в бумажном виде, посоветовал Смаковский. Во многих госучреждениях вас могут попросить его предъявить. В то же время, отметил юрист, для входа в ресторан по QR-коду для подтверждения личности достаточно предъявить фотографию паспорта.