Эксперт Биезбардис рассказал, что делать в случае нехватки стажа для пенсии
Обычно таким людям советуют попробовать его добрать до необходимого уровня на официальной работе, но такой сценарий подходит не всем.
© ТАСС / Валентина Певцова
Если вы столкнулись с тем, что для выхода на пенсию вам не хватает стажа, то есть несколько вариантов решения проблемы. О них рассказал представитель одного из негосударственных пенсионных фондов Евгений Биезбардис.
В беседе с агентством "Прайм" он напомнил, что в 2022 году необходимый стаж составляет 13 лет. Эксперт посоветовал собрать все документы, подтверждающие факт занятости. Это могут быть трудовые договоры, договоры ГПХ, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, справки от организаций, выплачивавших вознаграждение за создание творческих произведений, и от службы занятости о получении пособия по безработице, а также другие бумаги.
Также Биезбардис рассказал, что можно купить. Однако так можно поступить, только если вам не хватает не более половины необходимого страхового стажа. Это увеличит и коэффициент назначаемой пенсии.
"Минимальный размер добровольных страховых взносов в ПФР в 2022 году составляет 36 669 рублей 60 копеек. А максимальный — 293 356 рублей 80 копеек. Уплатить можно как всю сумму сразу, так и распределив её по году вплоть до 31 декабря. "Купить" можно до половины требуемого стажа, в текущем году это шесть лет. Исключение — самозанятые, для которых ограничений нет", — объясняет специалист.
Лайф сообщал, что Совфед одобрил поправки об индексации пенсий на 8,6%. Как ранее отметил министр труда Антон Котяков, эта мера коснётся 30,8 миллиона россиян.
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