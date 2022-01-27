Эксперт Биезбардис рассказал, что делать в случае нехватки стажа для пенсии

Если вы столкнулись с тем, что для выхода на пенсию вам не хватает стажа, то есть несколько вариантов решения проблемы. О них рассказал представитель одного из негосударственных пенсионных фондов Евгений Биезбардис.

В беседе с агентством "Прайм" он напомнил, что в 2022 году необходимый стаж составляет 13 лет. Эксперт посоветовал собрать все документы, подтверждающие факт занятости. Это могут быть трудовые договоры, договоры ГПХ, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, справки от организаций, выплачивавших вознаграждение за создание творческих произведений, и от службы занятости о получении пособия по безработице, а также другие бумаги.

Также Биезбардис рассказал, что можно купить. Однако так можно поступить, только если вам не хватает не более половины необходимого страхового стажа. Это увеличит и коэффициент назначаемой пенсии.

"Минимальный размер добровольных страховых взносов в ПФР в 2022 году составляет 36 669 рублей 60 копеек. А максимальный — 293 356 рублей 80 копеек. Уплатить можно как всю сумму сразу, так и распределив её по году вплоть до 31 декабря. "Купить" можно до половины требуемого стажа, в текущем году это шесть лет. Исключение — самозанятые, для которых ограничений нет", — объясняет специалист.