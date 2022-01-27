Бывший заключённый в Приморье взорвал гранату в общежитии
От взрыва пострадало пятеро человек, один скончался. Взрыв прогремел, когда снаряд у злоумышленника попытались отобрать.
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Ранее судимый житель Приморья взорвал гранату в коридоре общежития в городе Арсеньев. Как рассказали в прокуратуре края, в коридоре перед этим произошёл конфликт между виновником и пострадавшими.
"По предварительным данным, в вечернее время 25 января 2022 года в общежитии по ул. Островского в г. Арсеньеве, ранее судимый местный житель совершил подрыв взрывного устройства", – говорится в сообщении надзорного ведомства.
Как пишет ИА PrimaMedia, в результате взрыва один человек погиб и пять, включая самого виновника, пострадали. Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство, совершённое общеопасным способом" и "незаконное хранение взрывных устройств".
Лайф ранее рассказывал, что житель Ставрополья взорвал гранату после семейного скандала. Мужчина получил множественные осколочные ранения, его увезли в больницу.
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