Бывший заключённый в Приморье взорвал гранату в общежитии

Ранее судимый житель Приморья взорвал гранату в коридоре общежития в городе Арсеньев. Как рассказали в прокуратуре края, в коридоре перед этим произошёл конфликт между виновником и пострадавшими.

"По предварительным данным, в вечернее время 25 января 2022 года в общежитии по ул. Островского в г. Арсеньеве, ранее судимый местный житель совершил подрыв взрывного устройства", – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как пишет ИА PrimaMedia, в результате взрыва один человек погиб и пять, включая самого виновника, пострадали. Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство, совершённое общеопасным способом" и "незаконное хранение взрывных устройств".