"Хочется отдать столько добра!": Пережившая пожар Хлебникова рассказала о планах записи сразу двух новых песен

Российская певица Марина Хлебникова, пережившая пожар в своей квартире, идёт на поправку. Артистка признаётся, что музыка не оставляет её, она полна планов, хоть пока и не может выйти "в люди" по состоянию здоровья. Физическое самочувствие "ещё не такое, как хотелось бы", добавляет знаменитость. Когда ей позвонили ведущие утреннего радио-шоу, певица, которая находится на реабилитации после полученных травм, общалась с ними весьма позитивно.

"Звучу хорошо, мы сейчас вот готовим два трека. По крайней мере, я точно знаю, что в цифровом виде мы покажемся гораздо раньше, а вот на сцену когда пойду — прямо скажем, вы знаете, загадывать не хочу", — рассказала Марина Хлебникова ведущим утреннего шоу на "Ретро ФМ" в ответ, на вопрос, когда планирует возобновить концертную деятельность.

Певица также приняла поздравления с выходом нового клипа на её песню "Нева" и рассказала, что придумала её в прошлом году. Приехав с группой в Санкт-Петербург поздней весной, артистка увидела ночной снегопад и это настолько её поразило, что она сразу постучалась в номер к гитаристу и казала: "Включай гитару, а-то песню забуду!". Ещё она поведала, что у неё готовы две полноценные главы книги, которую Хлебникова начала писать несколько лет назад, но произведение ещё "не отлежалось", добавила она, да и "руки всё время тянутся к музыке".

Очень помогают выдержать трудный период комментарии подписчиков в Instagram, отметила звезда. Сейчас она пишет микс на одну из своих песен и собирается представить его публике весной. На приглашение ведущих прийти всё-таки в студию, Марина ответила, что, пожалуй, совместит эти два события.

"Ребята, а ждать-то до весны месяц!... Хочется отдать столько позитива и добра!" — заключила певица в интервью.