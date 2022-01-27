Прайс: При вторжении РФ на Украину "Северный поток – 2" не запустят

Власти США предположили, что работа в рамках проекта "Северный поток – 2" прекратится в случае "вторжения России на Украину". Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Газ не поступает сейчас по "Северному потоку – 2". Это важно, поскольку это означает, что "Северный поток – 2" не введён в строй. Это рычаг воздействия для нас, это рычаг воздействия для Германии, для трансатлантического сообщества. Это не рычаг воздействия для Владимира Путина", — сказал Прайс в эфире американского Национального общественного радио.

Он добавил, что, если Россия вторгнется на Украину тем или иным образом, "Северный поток – 2" не продвинется вперёд.