Прайс: При вторжении РФ на Украину "Северный поток – 2" не запустят
Представитель Госдепа отметил, что этот вопрос теперь стал для США и "трансатлантического сообщества" рычагом давления на Москву.
© Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov
Власти США предположили, что работа в рамках проекта "Северный поток – 2" прекратится в случае "вторжения России на Украину". Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
"Газ не поступает сейчас по "Северному потоку – 2". Это важно, поскольку это означает, что "Северный поток – 2" не введён в строй. Это рычаг воздействия для нас, это рычаг воздействия для Германии, для трансатлантического сообщества. Это не рычаг воздействия для Владимира Путина", — сказал Прайс в эфире американского Национального общественного радио.
Он добавил, что, если Россия вторгнется на Украину тем или иным образом, "Северный поток – 2" не продвинется вперёд.
Лайф напоминает, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.
Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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