Британский министр обороны заявил о решении посетить Москву

Министр обороны Британии Бен Уоллес сообщил, что намерен посетить Россию в ближайшие дни для переговоров со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом он сказал в интервью газете Times.

"Я хочу, чтобы русские поняли, что украинцы будут сражаться, а Россия рискует своей экономикой, рискует оказаться в изоляции и что это не то наследие, которое президент Путин хотел бы оставить о себе в памяти потомков", — заявил Уоллес.

По мнению британского министра, "есть вероятность, что всё это можно остановить". Однако он заявил, что не испытывает оптимизма по этому поводу.