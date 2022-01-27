НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Британский министр обороны заявил о решении посетить Москву

По мнению Уоллеса, "есть вероятность, что всё это можно остановить". Речь о планах по "вторжению на Украину", которые Запад приписывает Москве.

27 января, 00:26
<p>Бен Уоллес © ТАСС \ EPA</p>

Бен Уоллес © ТАСС \ EPA

Министр обороны Британии Бен Уоллес сообщил, что намерен посетить Россию в ближайшие дни для переговоров со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом он сказал в интервью газете Times.

"Я хочу, чтобы русские поняли, что украинцы будут сражаться, а Россия рискует своей экономикой, рискует оказаться в изоляции и что это не то наследие, которое президент Путин хотел бы оставить о себе в памяти потомков", — заявил Уоллес.

По мнению британского министра, "есть вероятность, что всё это можно остановить". Однако он заявил, что не испытывает оптимизма по этому поводу.

В Посольстве Британии ответили на вопрос о возможном визите главы МИД в Москву

В Посольстве Британии ответили на вопрос о возможном визите главы МИД в Москву

Лайф сообщал, что премьер-министр Британии Борис Джонсон сообщил о готовности провести новую беседу с Путиным для обсуждения Украины. Британский премьер уверен, что сможет устранить все опасения Москвы и найти путь к общей безопасности при помощи спокойной дипломатии с твёрдыми принципами.

Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1