Британский министр обороны заявил о решении посетить Москву
По мнению Уоллеса, "есть вероятность, что всё это можно остановить". Речь о планах по "вторжению на Украину", которые Запад приписывает Москве.
Бен Уоллес © ТАСС \ EPA
Министр обороны Британии Бен Уоллес сообщил, что намерен посетить Россию в ближайшие дни для переговоров со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом он сказал в интервью газете Times.
"Я хочу, чтобы русские поняли, что украинцы будут сражаться, а Россия рискует своей экономикой, рискует оказаться в изоляции и что это не то наследие, которое президент Путин хотел бы оставить о себе в памяти потомков", — заявил Уоллес.
По мнению британского министра, "есть вероятность, что всё это можно остановить". Однако он заявил, что не испытывает оптимизма по этому поводу.
Лайф сообщал, что премьер-министр Британии Борис Джонсон сообщил о готовности провести новую беседу с Путиным для обсуждения Украины. Британский премьер уверен, что сможет устранить все опасения Москвы и найти путь к общей безопасности при помощи спокойной дипломатии с твёрдыми принципами.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
Комментариев: 0