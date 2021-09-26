На Украине сделали самую большую карту страны из колбасной нарезки

На Украине под Одессой на ежегодном фестивале "Любашёвка — столица украинской колбасы" поставили своеобразный рекорд — создали самую большую карту страны из колбасной нарезки.

Гастрономическое творение выложили на большом украинском флаге. Один из журналистов этого не оценил: назвал кощунством раскладку жирной нарезки на государственном символе. Также он подметил, что в карту Украины включили Крым. В соседней стране не признают факта вхождения полуострова в состав России.