На Украине сделали самую большую карту страны из колбасной нарезки
Журналист, однако, назвал кощунством раскладку этого жирного продукта на государственном флаге.
На Украине сделали самую большую карту страны из колбасной нарезки. Видео © Соцсети
На Украине под Одессой на ежегодном фестивале "Любашёвка — столица украинской колбасы" поставили своеобразный рекорд — создали самую большую карту страны из колбасной нарезки.
Гастрономическое творение выложили на большом украинском флаге. Один из журналистов этого не оценил: назвал кощунством раскладку жирной нарезки на государственном символе. Также он подметил, что в карту Украины включили Крым. В соседней стране не признают факта вхождения полуострова в состав России.
Ранее Лайф сообщал, что украинский телеканал показал карту России с Крымом и нарвался на проверку. Медиаресурс публично принёс свои извинения и попросил СБУ помочь провести внутреннее расследование.
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