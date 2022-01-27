"Готовится ад": Депутат Рады Кива заявил, что Запад вооружает Украину для столкновения с Россией

Фото © Посольство США на Украине

Активизация поставок летального оружия с Запада на Украину не решит вопроса обороноспособности страны, но создать почву для кровопролитных последствий может, заявил депутат Верховной рады Илья Кива. Всё это делается с целью втянуть Киев в войну с Россией, считает украинский парламентарий.

"Запад готовит свои дипломатические миссии к эвакуации и параллельно наполняет страну оружием, чтоб эффективней мы друг друга могли убивать", — написал Кива в своём Telegram-канале.

Фото © Посольство США на Украине

По мнению депутата, западные страны "системно стравливают славянские народы". Он выразил мнение, что "ни американский солдат, ни английский спецназовец погибать на Украине не будут", предположив, что эта миссия предоставлена украинцам и их детям. Депутат Рады заявил, что подобная стратегия и политика власти могут обернуться сотнями тысяч жертв среди мирного населения. Он предупредил, что в результате "страну ждёт раскол и окончательная потеря государственности". В заключение парламентарий призвал каждого жителя Незалежной взглянуть в глаза своего ребёнка и спросить самого себя: "За что марионеточная власть наших детей приговаривает к смерти?"

"На нашей земле готовится ад, и мы, украинцы, будем в нём гореть заживо", — написал Кива.