Sky News: НАТО рассматривает возможность создания подразделения в Словакии
Такие боевые группы будут похожи на те, которые существуют в странах Балтии и Польше. Таким образом альянс ещё ближе подойдёт к России.
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Страны-члены НАТО рассматривают возможность создания боевого подразделения в Словакии. Также альянс хочет разместить ресурсы в Румынии, Болгарии и Венгрии.
Как сообщает телеканал Sky News, решение ещё не принято. Отправка сотен британских военнослужащих в "Восточную Европу" является одним из многих вариантов. Отмечается, что новые подразделения будут похожи на те, которые существуют в странах Балтии и Польше.
"Союзники по НАТО рассматривают возможность создания новых боевых подразделений из тысячи человек в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее Лайф сообщал, что НАТО передало России письменный ответ на предложения по безопасности. Генсек альянса уточнил, что это было сделано параллельно с Вашингтоном.
Напомним, Россия продолжает обсуждать с США и НАТО гарантии безопасности. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Пока официального ответа от Запада не последовало.
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