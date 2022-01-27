Sky News: НАТО рассматривает возможность создания подразделения в Словакии

Страны-члены НАТО рассматривают возможность создания боевого подразделения в Словакии. Также альянс хочет разместить ресурсы в Румынии, Болгарии и Венгрии.

Как сообщает телеканал Sky News, решение ещё не принято. Отправка сотен британских военнослужащих в "Восточную Европу" является одним из многих вариантов. Отмечается, что новые подразделения будут похожи на те, которые существуют в странах Балтии и Польше.

"Союзники по НАТО рассматривают возможность создания новых боевых подразделений из тысячи человек в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии", - говорится в сообщении телеканала.