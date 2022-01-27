Биолог Баранова объяснила, грозит ли постковидный синдром после "омикрона"

Появление штамма "омикрон" не изменило влияние коронавируса на нервную и кровеносную системы человека. Поэтому люди, перенесшие ковид с этим вариантом инфекции, могут сталкиваться и с подстковидным синдромом. Такие пояснения дала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

"Диагностировать постковидный синдром можно только через три месяца после перенесённого заболевания. Эти три месяца ещё не прошли, поэтому у многих складывается неверное впечатление, что после "омикрона" постковидного синдрома нет", — сказала биолог.

В интервью радио Sputnik она добавила, что снижение тяжести ковида можно объяснить ещё и тем, что уже высока доля вакцинированных. А вот продолжительность COVID-19 с появлением омикрон-штамма не изменилась.

"Большинство больных страдают пять-семь дней, более длительное течение – неблагоприятный признак. Женщины более подвержены развитию постковидных реакций. Это объясняют тем, что женщины более склонны к аутоиммунным реакциям, чем мужчины", — отметила Баранова.

Она советует думать о последствия ковида и предотвращать последующие симптомы. Единственным способом защиты от тяжёлого течения заболевания учёная назвала вакцинацию.