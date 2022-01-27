"Это первая и знаковая операция": Эксперт Кулешов рассказал о вживлении зрительного нейроимпланта обезьяне

Российские учёные впервые установили зрительный нейроимплант обезьяне. Как рассказал директор лаборатории "Сенсор-Тех" Денис Кулешов, разработчики идеальной картинки не обещают, но контуры окружающего мира действительно могут быть видны.

"Мы делаем систему, которая позволит слепым людям видеть. Картинка с камеры будет передаваться напрямую в мозг незрячих людей. На фундаментальном уровне это уже проверено и работает", — заявил Кулешов телеканалу "360".

По словам Кулешова, принцип работы устройства основан на стимуляции головного мозга и зрительной камеры током. Человек увидит вспышки света. Контурное же изображение получится при работе нескольких сотен электродов, заявил учёный. Доклинические исследования проводятся с участием животных: мозг обезьяны по строению близок к человеческому. На текущий момент всё проходит успешно. Животные не ощутили боли, потому что всё проводилось под наркозом. Теперь планируется на протяжении примерно полугода доработать слабые места.

"Это первая и знаковая операция, для нас она основополагающая. Дальше уже будет практика на протяжении 2022 года, 2023-й — ещё большое количество обезьян помогут нам в том, чтобы убедиться: система полностью пригодна, чтобы приглашать уже незрячих добровольцев", — заключил Кулешов.

Ранее Лайф сообщал, что в "Сколково" показали российский нейроимплант для восстановления зрения. Чип присоединяется к зрительной коре мозга и передаёт ей информацию с двух камер, которые заменяют глаза.