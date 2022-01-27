Немецкий политолог Варвик предложил Западу "построить мост" для России

Россия слишком сильна, чтобы Запад мог игнорировать её интересы. Такое мнение высказал немецкий политолог Йоханнес Варвик. Он уверен, что Европа и США могут выйти из тупиковой ситуации во взаимоотношениях с Москвой, сделав первый шаг.

"В этом тупике Запад должен построить мост для России. В мире реальной политики Россия слишком сильна и имеет слишком большой потенциал для разрушений и хаоса, чтобы Запад мог просто игнорировать её интересы", — отметил Йоханнес Варвик в беседе с RND.