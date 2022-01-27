Немецкий политолог Варвик предложил Западу "построить мост" для России
Он уверен, что сейчас Москва достигла такого уровня влияния, что с её интересами нельзя не считаться. Для улучшения отношений сторонам необходим новый крупный дискуссионный формат.
© Flickr / Yaroslav Borovsky
Россия слишком сильна, чтобы Запад мог игнорировать её интересы. Такое мнение высказал немецкий политолог Йоханнес Варвик. Он уверен, что Европа и США могут выйти из тупиковой ситуации во взаимоотношениях с Москвой, сделав первый шаг.
"В этом тупике Запад должен построить мост для России. В мире реальной политики Россия слишком сильна и имеет слишком большой потенциал для разрушений и хаоса, чтобы Запад мог просто игнорировать её интересы", — отметил Йоханнес Варвик в беседе с RND.
По его мнению, чтобы Запад и Россия смогли улучшить отношения друг с другом, им необходимо перейти к новым форматам диалога, запустить своего рода новые Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), наподобие тех, что проводились в начале 1970-х годов. Варвик заключил, что этот процесс будет долгим, но "он того стоит".
Как сообщал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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